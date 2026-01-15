Élections au Bénin: la Cena renvoie l’annonce des grandes tendances à ce jeudi

Initialement attendue ce mercredi, la publication des grandes tendances des élections législatives au Bénin a été reportée à ce jeudi par la Commission électorale nationale autonome (CENA). En toile de fond, l’application stricte des règles d’éligibilité aux sièges, fondées sur des seuils par circonscription et le mécanisme du quotient électoral.

La CENA avait prévu de communiquer ce mercredi les premières grandes tendances issues du scrutin. L’institution électorale a finalement opté pour un report à ce jeudi, le temps de finaliser les consolidations nécessaires et d’appliquer l’ensemble des critères légaux de répartition des sièges. Selon des sources proches du processus, la communication pourrait intervenir dans la journée du jeudi.

Au cœur des calculs figure une règle centrale : seules les listes ayant obtenu au moins 20 % des suffrages dans chacune des circonscriptions électorales peuvent prétendre à l’attribution de sièges. Il ne s’agit donc pas d’un seuil national, mais d’une condition à remplir circonscription par circonscription.

Cette disposition a des implications directes pour les partis engagés hors coalition. C’est notamment dans ce cadre que se situe le parti Les Démocrates, qui concourt seul. Un parti non coalisé qui n’atteint pas les 20 % dans une seule circonscription est exclu du partage des sièges, même s’il enregistre de bons scores ailleurs sur le territoire.

Le cas spécifique des coalitions électorales

À l’inverse, les coalitions bénéficient d’un régime plus souple. Un parti membre d’une coalition peut être éligible même s’il est faible dans certaines circonscriptions, à condition que son partenaire y atteigne le seuil de 20 %. Cette éligibilité reste toutefois conditionnée à l’obtention d’au moins 10 % des suffrages au niveau national par le parti concerné.

Ce mécanisme vise à favoriser les regroupements politiques tout en garantissant une représentativité minimale à l’échelle nationale.

Au-delà des seuils, le quotient électoral interviendra dans la répartition effective des sièges entre les listes jugées éligibles. C’est cette étape, à la fois technique et déterminante, qui explique en partie le délai supplémentaire pris par la CENA avant la publication des tendances.

Proclamation officielle attendue au plus tard le 15 janvier

Après l’annonce des grandes tendances par la CENA, la dernière étape institutionnelle reviendra à la Cour constitutionnelle, seule habilitée à proclamer les résultats définitifs. Cette proclamation officielle est attendue au plus tard le jeudi 15 janvier 2026, conformément au calendrier électoral.