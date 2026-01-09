La suite après la publicité
Bénin

Élections 2026: la CENA reçoit des missions du RIARC et de l’Union africaine

La Commission électorale nationale autonome (CENA) a accueilli, dans l’après-midi du jeudi 8 janvier 2026, deux délégations de partenaires internationaux dans le cadre des préparatifs des élections législatives et communales du 11 janvier 2026.

La première délégation était celle du Réseau des Instances Africaines de Régulation de la Communication (RIARC), conduite par son président, Maître René Bourgoin. Elle a été suivie d’une mission de l’Union africaine, dirigée par l’ambassadeur Calixte Aristide Mbari.

Accueillis par le président de la CENA, Sacca Lafia, et le Directeur général des élections, les représentants des deux organismes ont été informés des différentes phases d’organisation du scrutin à venir.

Edouard Djogbénou
ELECTIONS GéNéRALES 2026 AU BéNIN
363 vues
Sacca Lafia , Président de la CENA au Bénin
2 min de lecture
Les échanges ont porté notamment sur le rôle de la CENA, le fonctionnement de l’institution, le financement des partis politiques et les réformes électorales engagées. Cette présentation avait pour objectif de permettre aux observateurs de mieux appréhender la conduite du processus électoral béninois.

À l’issue des audiences, les membres des délégations ont salué ce qu’ils ont qualifié de climat apaisé autour de l’organisation du scrutin, ainsi que la transparence des procédures mises en place par la Commission électorale.

Cette rencontre s’inscrit dans le cadre plus large de l’accompagnement des instances régionales et continentales au Bénin pour garantir la régularité, la crédibilité et la transparence du déroulement des élections générales de 2026.

