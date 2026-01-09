Accueil Elections Générales 2026 au Bénin Élections 2026: la CENA reçoit des missions du RIARC et de l’Union africaine

Élections 2026: la CENA reçoit des missions du RIARC et de l’Union africaine

La Commission électorale nationale autonome (CENA) a accueilli, dans l’après-midi du jeudi 8 janvier 2026, deux délégations de partenaires internationaux dans le cadre des préparatifs des élections législatives et communales du 11 janvier 2026.



La première délégation était celle du Réseau des Instances Africaines de Régulation de la Communication (RIARC), conduite par son président, Maître René Bourgoin. Elle a été suivie d’une mission de l’Union africaine, dirigée par l’ambassadeur Calixte Aristide Mbari.



Accueillis par le président de la CENA, Sacca Lafia, et le Directeur général des élections, les représentants des deux organismes ont été informés des différentes phases d’organisation du scrutin à venir.

Sacca Lafia , Président de la CENA au Bénin PH: Présidence du Bénin