Élections 2026 au Bénin: les évêques appellent à des scrutins apaisés

À quelques jours des élections législatives et communales au Bénin, la Conférence épiscopale du Bénin (CEB) a lancé un appel pressant à tous les acteurs de la vie nationale pour que le processus se déroule dans un climat de paix, de responsabilité et de respect mutuel.

Cette prise de position a été rendue publique à l’issue de la deuxième session plénière ordinaire de l’année pastorale 2025-2026, tenue du 6 au 8 janvier 2026 à Porto-Novo.



Dans son communiqué final, l’assemblée des évêques exhorte les citoyens, les leaders d’opinion, les forces de défense et de sécurité, les autorités politiques ainsi que les institutions de la République à faire preuve de maturité démocratique et de responsabilité collective tout au long de la période électorale.

Les prélats estiment que ce rendez-vous déterminant doit être l’occasion de consolider la paix sociale, d’encourager le dialogue et de renforcer l’unité nationale, valeurs essentielles pour la cohésion du pays.



Cette mise en garde s’inscrit dans une démarche déjà exprimée par l’Église catholique au cours de l’année écoulée, appelant à des scrutins libres, transparents et inclusifs, soulignant que la diversité d’opinions ne doit jamais être source de division mais plutôt un élément de force pour la démocratie béninoise.



Les évêques rappellent également que la politique doit être conduite dans le respect de la Constitution et des lois du pays, tout en privilégiant l’intérêt supérieur de la Nation. Leur message vise à encourager un environnement serein et responsable, dans lequel les élections peuvent se dérouler sans tensions ni violences, favorisant ainsi la stabilité institutionnelle et sociale du Bénin à un moment crucial de son histoire politique.