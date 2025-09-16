Élection présidentielle 2025 : Charles Blé Goudé réagit à la liste des candidatures retenues

Le président du Congrès panafricain pour la justice et l’égalité des peuples (COJEP), Charles Blé Goudé, a réagi ce lundi à la publication par le Conseil constitutionnel de la liste définitive des candidats à l’élection présidentielle du 25 octobre.

Sur les 60 dossiers déposés, seules cinq candidatures ont été retenues, tandis que 55 ont été rejetées pour des motifs administratifs ou juridiques. Parmi les personnalités écartées, Charles Blé Goudé a exprimé son soutien à Laurent Gbagbo (PPACI), Tidjane Thiam (PDCI) et Pascal Affi N’Guessan (FPI), ainsi qu’à Vincent Toh Bi et Assalé Tiémoko.

« Quand on investit temps, énergie et ressources pour collecter des parrainages à travers le pays, une telle décision suscite une grande frustration », a déclaré l’ancien ministre sous le régime Gbagbo, soulignant que des milliers de militants et sympathisants partagent cette déception.

Charles Blé Goudé a également déploré sa propre exclusion du scrutin, conséquence d’une condamnation par contumace à 20 ans de prison en Côte d’Ivoire, alors qu’il avait été acquitté par la Cour pénale internationale pour les mêmes faits.

Malgré ces exclusions, il a félicité les cinq candidats retenus, rappelant la responsabilité qui repose sur leurs épaules : « Porter l’espoir de changement tant attendu par une partie des Ivoiriens ». Il a encouragé les électeurs à se mobiliser, affirmant : « Si tous ceux qui se sont abstenus en 2015 et 2020 votent massivement, nous gagnerons la prochaine élection ».

Par ailleurs, le leader du COJEP a appelé la Commission électorale indépendante à garantir un scrutin crédible et sécurisé pour éviter « un autre conflit post-électoral », réaffirmant que « la seule voie pour parvenir au changement sans violence, c’est celle des urnes ».

Enfin, Charles Blé Goudé annoncera le nom du candidat soutenu par le COJEP lors d’un congrès prévu le samedi 4 octobre à Yamoussoukro.