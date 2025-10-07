Élection 2025 en Côte d’Ivoire : 100 000 affiches et 10 000 spécimens de bulletins remis à chaque candidat

Le président de la Commission Électorale Indépendante (CEI), Ibrahime-Kuibiert Coulibaly, a procédé ce mardi 7 octobre 2025 à la remise officielle de 100 000 affiches et 10 000 spécimens de bulletins de vote aux représentants des candidats à l’élection présidentielle. La cérémonie s’est déroulée au siège de l’institution à Abidjan-Cocody.

Cette distribution vise avant tout à aider les électeurs à mieux identifier les candidats et à éviter toute confusion le jour du scrutin. « La loi autorise un contact visuel entre le peuple, détenteur du pouvoir, et celui à qui il va le confier. C’est tout le sens de ces affiches, qui présentent la photo du candidat en haut et sa profession en bas », a expliqué M. Coulibaly.

Le président de la CEI a également évoqué deux autres objectifs majeurs : familiariser les électeurs avec le bulletin de vote afin de réduire les erreurs lors du dépouillement, et illustrer la contribution de l’État au bon déroulement du processus électoral à travers un appui équitable à tous les candidats.

Rappelant que l’élection est une responsabilité partagée entre l’État, les candidats et les électeurs, Ibrahime-Kuibiert Coulibaly a exhorté les acteurs politiques à privilégier une campagne apaisée et constructive, axée sur les solutions aux préoccupations des populations. Il a insisté sur la nécessité de garantir la transparence et de préserver la paix tout au long du processus électoral.

En Côte d’Ivoire, le scrutin présidentiel est prévu pour le samedi 25 octobre 2025, conformément à la Constitution. La campagne électorale s’ouvrira officiellement le vendredi 10 octobre à minuit (GMT).