Eddy Mitchell : la veuve du compositeur de « Menthe à l’eau » porte plainte

La veuve du compositeur Pierre Papadiamandis a déposé plainte pour contrefaçon après la diffusion, lors d’un festival en 2023, d’une parodie antisémite et négationniste de la chanson d’Eddy Mitchell « Couleur menthe à l’eau », vidéo révélée par Mediapart en décembre 2025 et relayée publiquement le 23 février 2026.

La séquence filmée montre un participant entonnant une version détournée du titre, rebaptisée « Ma grand-mère de Birkenau », comportant des paroles tournant en dérision la Shoah. Extraits rapportés de la parodie incluent notamment : « Elle était un peu mytho / ma grand-mère de Birkenau / avec son faux numéro / tatoué sur la peau… ». Selon Universal Music France, le label de l’artiste, ce détournement revêt une « extrême gravité » et le groupe a exigé le retrait immédiat de l’enregistrement mis en ligne.

La parodie a été interprétée lors d’un événement organisé par le mouvement Égalité & Réconciliation, dirigé par Alain Soral, déjà condamné pour « injures raciales ou antisémites », « provocation à la haine, la discrimination ou la violence », « apologie de crime de guerre et contre l’humanité » et « négationnisme ». La vidéo montre la présence d’élus ou de proches du Rassemblement national, parmi lesquels François Paradol, directeur de cabinet de Jordan Bardella, ainsi que Frédéric Boccaletti et Louis-Joseph Gannat, selon les éléments publiés.

Voies judiciaires et demandes de retrait des plateformes

Ulcérée par ce détournement, Annette Papadiamandis, détentrice du droit moral sur la composition de son époux, a saisi le procureur du tribunal judiciaire de Paris en déposant plainte pour contrefaçon. Dans son communiqué, elle rappelle la révélation du 13 décembre et précise avoir mis en demeure « l’ensemble des plateformes de cesser la diffusion de cette contrefaçon négationniste ».

Selon le communiqué relayé par le journaliste Jean‑François Guyot, la plupart des plateformes ont accepté de retirer la vidéo, à l’exception d’Instagram et de Facebook, qui n’auraient pas donné suite à la mise en demeure.

La ministre déléguée chargée de l’Égalité et de la Lutte contre les discriminations, Aurore Bergé, a indiqué avoir saisi le procureur de la République et a estimé, sur France Info le 15 décembre dernier, que le caractère antisémite de la vidéo ne faisait « aucun doute », ajoutant qu’« on n’acceptera jamais la banalisation de l’antisémitisme ».

Eddy Mitchell et son label ont, de leur côté, condamné « avec la plus grande fermeté » les paroles antisémite et négationniste substituées aux paroles originales et ont demandé le retrait immédiat de la vidéo diffusée lors du festival de 2023.

Jean‑François Guyot a relayé l’information de la plainte d’Annette Papadiamandis sur Twitter le 23 février 2026.