École effondrée en Indonésie : aucun signe de vie, 59 personnes portées disparues

En Brève

Jeudi 2 octobre, les secours n’ont détecté aucun signe de vie sous les décombres de l’école effondrée lundi en Indonésie, a annoncé le directeur de l’Agence nationale de gestion des catastrophes, Suharyanto, faisant craindre un lourd bilan alors que 59 personnes restent portées disparues. Sur le site de la catastrophe à Sidoarjo, à l’est de l’île de Java, les équipes ont recours à des équipements de haute technologie, notamment des drones thermiques, mais «scientifiquement il n’y avait plus aucun signe de vie», a déclaré M. Suharyanto lors d’un point presse, selon l’AFP.