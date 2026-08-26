Échecs: le russe Sergueï Indeikin meurt à 36 ans après avoir contracté le paludisme au Nigeria

Le monde des échecs est en deuil après la disparition de Sergueï Indeikin, décédé à seulement 36 ans. Le responsable de la Fédération internationale des échecs (FIDE) aurait succombé à une forme grave de paludisme après un déplacement professionnel au Nigeria.

Le monde des échecs est frappé par une disparition brutale. Sergueï Indeikin, responsable au sein de la Fédération internationale des échecs (FIDE), est décédé à l’âge de 36 ans après avoir contracté une forme sévère de paludisme lors d’un séjour professionnel au Nigeria. Le Russe s’était rendu à Abuja au début du mois d’août pour participer à l’organisation des Championnats du monde amateurs d’échecs rapides et de blitz de la FIDE. La compétition s’est tenue du 1er au 8 août dans la capitale nigériane.

Ancien directeur opérationnel et délégué de la FIDE, Indeikin faisait partie des officiels mobilisés pour cet événement. Sa présence à Abuja avait notamment été confirmée dans les communications officielles consacrées au tournoi. La FIDE a annoncé sa disparition le 23 août, évoquant alors une « maladie soudaine », sans donner davantage de précisions sur les circonstances médicales de son décès. Selon les informations rapportées depuis, Indeikin aurait développé une forme grave de paludisme après son déplacement au Nigeria. Sa disparition à un si jeune âge a suscité l’émotion dans le milieu échiquéen, où il était apprécié pour son implication dans l’organisation et le développement de la discipline.