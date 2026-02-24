Ebony : le métier médical qu’elle qualifie d’horrible

Ebony Cham, en concert le 24 février 2026 à La Maroquinerie à Paris, poursuit une trajectoire ascendante depuis sa révélation médiatique. Révélée par sa participation à la Star Academy, la jeune artiste a rapidement fédéré un public fidèle et accumulé plusieurs millions d’écoutes sur les plateformes de streaming, positionnant ce rendez‑vous parisien comme une étape marquante de sa carrière naissante.

Née dans un environnement familial où la musique tient une place importante, Ebony a grandi aux côtés de son père, le chanteur Thierry Cham, connu notamment pour le titre Océan dans les années 2000. Dès son enfance, elle côtoie répétitions, concerts et pratiques instrumentales, sans pour autant que la scène constitue d’emblée son unique horizon professionnel.

Adolescente, elle manifeste un intérêt marqué pour les séries policières et médicales et nourrit d’abord des ambitions liées à la santé mentale et à l’investigation : psychologue, puis médecin légiste, un métier qu’elle qualifie aujourd’hui de « un peu horrible ». Cette attirance pour l’analyse des émotions et des mystères du corps humain a coexisté avec une appétence progressive pour la musique.

Parcours et bascule vers la scène

Sa participation à la Star Academy constitue un tournant. Arrivée jusqu’en finale, elle s’est inclinée face à Marine, mais l’émission, suivie par des millions de téléspectateurs, a offert une visibilité décisive. Immédiatement après l’émission, Ebony a publié ses premiers titres, dont « Unforgettable », qui a cumulé plusieurs millions d’écoutes, selon les chiffres de diffusion disponibles sur les plateformes.

Son père explique qu’il n’a jamais imposé la musique à sa fille : « Toute cette musique‑là, Ebony est venue toute seule la chercher », confie‑t‑il en évoquant son évolution. Progressivement, elle se forme en chorale, prend des cours de chant et apprend des instruments, explorant des registres variés du jazz au classique en veillant à intégrer des influences contemporaines pour façonner son identité musicale.

La sortie de l’émission a exposé l’artiste à l’autre face de la notoriété : une vague de commentaires hostiles et parfois racistes sur les réseaux sociaux. Ebony n’avait pas conscience de l’ampleur de ces messages pendant la compétition. Un accompagnement psychologique a été mis en place, « comme pour tous les candidats du programme », pour l’aider à gérer cet épisode.

Plutôt que de se replier, Ebony a canalisé ces expériences dans son écriture. Son titre « Rage » illustre un virage plus assumé et personnel dans sa production, et l’artiste travaille sur un projet musical à venir qui prolonge cette démarche créative. Son œuvre met en avant une exploration des émotions et des blessures individuelles à travers des textes et des compositions ancrés dans son vécu.

Le concert du 24 février 2026 à La Maroquinerie s’inscrit dans ce parcours : la salle parisienne, réputée pour révéler de jeunes talents, accueille une artiste dont la notoriété s’est construite à la fois à la télévision et sur les plateformes de streaming. Ebony continue de construire son chemin, portée par un public de plus en plus nombreux.