En conseil des ministres, le gouvernement béninois a décidé de la réalisation de quatre Systèmes d’Approvisionnement en Eau Potable multi-Villages (SAEPmV). Ce projet qui traduit la volonté de l’exécutif de mettre à disposition des communautés de l’eau potable, est confié à une société selon LaMarinabj.

Le président Patrice Talon a érigé dans le Programme d’Action de son Gouvernement (PAG), l’accès universel à l’eau potable comme un pilier du développement social et de la lutte contre la précarité. Au cours du récent conseil des ministres, le gouvernement a annoncé la construction de quatre Systèmes d’Approvisionnement en Eau Potable multi-Villages (SAEPmV) dans plusieurs communes.

Pour lla réalisation des travaux, une entreprise chinoise serait retenue selon les informations obtenues de sources crédibles par LaMarinabj.

Cette entreprise chinoise retenue assurera la construction, la mise en service et le suivi technique des installations, tandis que l’État béninois, à travers l’Agence Nationale d’Approvisionnement en Eau Potable en Milieu Rural (ANAEPMR), veillera à la supervision et à la bonne exécution des ouvrages.

Le recours à ce partenaire étranger s’explique, selon le gouvernement, par son expertise reconnue dans la réalisation d’infrastructures hydrauliques à grande échelle, mais aussi par la volonté de consolider la coopération technique entre les deux pays; une coopération déjà fructueuse dans les secteurs des infrastructures, de l’énergie et de l’hydraulique.

Ce projet marque une étape importante vers la concrétisation de l’objectif d’un accès universel à l’eau potable d’ici 2030, tout en illustrant la stratégie du Bénin d’allier performance, coopération et durabilité dans ses grands chantiers publics.