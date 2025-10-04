Drones en Allemagne : le trafic reprend progressivement à Munich

En Brève

Le trafic a repris progressivement samedi 4 octobre à l’aéroport de Munich, deuxième aéroport d’Allemagne, après des retards provoqués par de nouvelles observations de drones confirmées par la police locale. L’établissement, qui avait suspendu le trafic aérien vendredi soir pour la deuxième fois, avait ainsi perturbé des dizaines de vols et affecté environ 6 500 passagers; il a averti que des retards dans les opérations étaient à prévoir tout au long de la journée.

