Droits de douane : le Premier ministre canadien rencontrera Donald Trump le 7 octobre

En Brève

Le Premier ministre canadien Mark Carney a annoncé, vendredi 3 octobre, qu’il se rendra à Washington le mardi 7 octobre pour des discussions sur les droits de douane avec le président américain Donald Trump. Selon un communiqué du gouvernement canadien, cette « visite de travail » visera à évoquer les priorités communes dans le cadre d’une nouvelle relation économique et sécuritaire entre le Canada et les États-Unis. Les deux hommes s’étaient déjà rencontrés en mai à la Maison Blanche.