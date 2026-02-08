Doué manque le 3-0 pour le PSG face à l’OM en Ligue 1

À la 54e minute, les Parisiens ont failli alourdir l’addition sur une action bien menée. Mendes a déposé un centre rasant qui a trouvé une remise immédiate entre lui et Barcola.

La combinaison rapide a lancé l’attaque dans la surface adverse ; la passe de retour offrait une ouverture nette pour conclure.

Mais Doué, arrivé dans la trajectoire du ballon, n’a pas réussi à prolonger suffisamment son intervention et la possibilité de porter le score à trois buts a été manquée.

La séquence

Le ballon filait le long du sol après le service de Mendes, et l’enchaînement avec Barcola avait tout pour troubler la défense. Malgré le tempo et la clarté de l’occasion, l’attaquant n’a pas pu placer le dernier geste qui aurait scellé le troisième but parisien.

Cette occasion manquée, intervenue peu après la reprise, laisse les Rouge et Bleu avec une marge inchangée au tableau d’affichage et une frustration visible pour l’action collective qui avait parfaitement démarré.