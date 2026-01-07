La suite après la publicité
Donald Trump veut interdire dividendes et rachats d’actions aux entreprises de la défense

Le président américain Donald Trump a déclaré, mercredi 7 janvier, vouloir interdire aux entreprises du secteur de la défense de verser des dividendes à leurs actionnaires ou de procéder à des rachats d’actions, faute de quoi elles pourraient se voir privées de contrats publics. Sur son réseau social Truth, il a estimé que ces groupes consacraient d’« énormes dividendes » et réalisaient d’importants rachats d’actions au lieu d’investir dans les équipements et les usines nécessaires. Donald Trump a en outre proposé de plafonner la rémunération des dirigeants à cinq millions de dollars par an tant que ces entreprises n’auront pas renforcé la production militaire sur le sol américain.

