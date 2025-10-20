Donald Trump prévoit une visite en Chine au début de l’année prochaine

En Brève

Donald Trump a annoncé, lundi 20 octobre, qu’il se rendra en Chine au début de l’année prochaine pour rencontrer le président Xi Jinping, avec lequel il doit s’entretenir en marge du sommet de la Coopération économique Asie-Pacifique (APEC) prévu à la fin du mois. « J’ai été invité en Chine, et j’irai sûrement en début d’année prochaine. C’est à peu près organisé », a déclaré le président américain à des journalistes à la Maison Blanche, en présence du Premier ministre australien Anthony Albanese.

LA SUITE APRÈS CETTE PUBLICITÉ