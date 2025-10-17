Donald Trump espère la fin du conflit sans Tomahawk pour l’Ukraine

En Brève

Le président américain Donald Trump a estimé, vendredi 17 octobre, qu’il serait prématuré de fournir à l’Ukraine des missiles Tomahawk lors de la visite du président ukrainien Volodymyr Zelensky à la Maison Blanche. « J’espère qu’ils n’en auront pas besoin. J’espère que nous pourrons mettre fin à la guerre sans avoir à penser aux Tomahawk », a déclaré Donald Trump lors d’une conférence de presse à la Maison Blanche, aux côtés de Volodymyr Zelensky.

