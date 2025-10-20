Donald Trump affirme que le cessez-le-feu Israël-Hamas tient toujours

En Brève

Le cessez-le-feu entre Israël et le Hamas restait en vigueur dimanche 19 octobre au soir, a affirmé Donald Trump, alors que l’armée israélienne avait mené des dizaines de frappes sur la bande de Gaza en réponse à des violations apparentes de la trêve imputées au mouvement islamiste palestinien. «Oui, il l’est», a déclaré le président américain aux journalistes à bord de l’avion présidentiel lorsqu’on l’a interrogé sur la validité du cessez-le-feu. Il a par ailleurs suggéré que les dirigeants du Hamas n’étaient pas impliqués dans ces violations présumées et a imputé les incidents à «certains rebelles au sein du groupe».

