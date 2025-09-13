PAR PAYS
Dogbo: découverte macabre du corps d'un quadragénaire dans le lac Togbadji

Dogbo: découverte macabre du corps d’un quadragénaire dans le lac Togbadji

Société
Par Edouard Djogbénou
Mis à jour:
1 min.
Société
. .

Un drame secoue la commune de Dogbo. Dans la matinée du mercredi 10 septembre 2025, le corps sans vie d’un quadragénaire a été repêché des eaux du lac Togbadji, à Agbédranfo, village de l’arrondissement d’Ayomi.

Selon les témoignages recueillis, ce sont des riverains qui ont fait la découverte macabre avant d’alerter le chef du village. L’information est ensuite parvenue au chef d’arrondissement, Joseph Gninou Zimazi, qui a aussitôt saisi le commissariat local. Les forces de l’ordre se sont rendues sur les lieux pour procéder aux constats d’usage.

La dépouille a été déposée à la morgue de l’hôpital de zone d’Aplahoué, où un médecin légiste a effectué un premier examen externe. L’objectif est de détecter d’éventuelles traces de blessures ou de violences pouvant expliquer les circonstances du décès.

« Je n’ai pas encore eu le rapport du médecin légiste », a confié le chef d’arrondissement.

En attendant les résultats, la police a ouvert une enquête afin de faire toute la lumière sur cette affaire qui plonge encore les habitants d’Agbédranfo dans la stupeur et l’incompréhension.

