Djakotomey: un directeur de collège interpellé pour escroquerie présumée de 15 millions FCFA

Un directeur de collège public dans la commune de Djakotomey, département du Couffo, a été interpellé à Dogbo-Zaphi pour escroquerie présumée au préjudice d’un Béninois de la diaspora.

Selon des sources proches de l’enquête, le mis en cause, professeur d’histoire-géographie, aurait abusé de la confiance de son cousin, présenté comme la victime dans cette affaire.

Le directeur aurait convaincu son parent d’envoyer de l’argent destiné à Reckya Madougou, actuellement incarcérée, en lui faisant croire que l’ancienne ministre était gravement malade et avait besoin d’assistance financière, rapporte le journal L’Investigateur.

Au fil des mois, plusieurs virements totalisant environ 15 millions de francs CFA auraient été effectués.

Les soupçons sont apparus lorsque la victime, confrontée à certaines incohérences, a décidé de vérifier l’information auprès de la mère de Reckya Madougou. Elle aurait alors découvert que les fonds n’étaient jamais parvenus à la destinataire présumée.

Alertée, la police a procédé à l’arrestation du suspect avec l’appui du commissariat de Dogbo. Le mis en cause a été placé en garde à vue puis transféré à Abomey, où il devra répondre des accusations de fraude et de cybercriminalité devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET).