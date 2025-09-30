Diplomatie: Macky Sall envisage une candidature au poste de Secrétaire général de l’ONU

Dans une interview diffusée le 29 septembre 2025 sur le podcast H5 Motivation, l’ancien président sénégalais Macky Sall a évoqué la possibilité de briguer le poste de Secrétaire général des Nations Unies.

Bien qu’il n’ait pas officiellement annoncé sa candidature, il a précisé que cette démarche dépendrait du soutien des États membres, notamment africains.

Macky Sall a souligné que son expérience en tant que chef d’État lui permettrait de contribuer à une réforme de l’ONU, qu’il souhaite rendre plus crédible et apte à rapprocher les grandes puissances. Il a ajouté que cette initiative serait envisageable si les pays membres exprimaient la volonté de le soutenir.

Cette déclaration suscite des réactions contrastées au Sénégal. Ses partisans y voient une opportunité pour renforcer la présence africaine dans les instances internationales. Cependant, une partie de la société civile conteste cette ambition. Sur X (anciennement Twitter), Seydi Gassama, directeur exécutif d’Amnesty Sénégal, estime que Macky Sall est disqualifié en raison de son passé marqué par des poursuites jugées arbitraires contre des opposants politiques.

Le processus de désignation du Secrétaire général de l’ONU repose sur un consensus entre les membres permanents et non permanents du Conseil de sécurité, nécessitant de solides alliances diplomatiques. Le calendrier électoral des Nations Unies déterminera si la candidature de Macky Sall se concrétise ou demeure une simple déclaration d’intention.