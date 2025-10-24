Diffamation entre anciens ministres: le dossier Adambi-Akponna à nouveau renvoyé

Le Tribunal d’Abomey-Calavi a tenu mercredi une nouvelle audience dans le dossier de diffamation opposant les anciens ministres Samou Seidou Adambi et Paulin Akponna.

Une fois encore, le fond de l’affaire n’a pas pu être examiné. Le dossier est renvoyé à une autre audience.

Les deux protagonistes ont brillé par leur absence à la barre, se faisant représenter par leurs conseils respectifs. Après une brève séance, le juge a décidé de renvoyer l’affaire au 5 novembre 2025, pour la suite de la procédure.

Ce renvoi n’est pas une première. Déjà lors de l’audience du 16 juillet 2025, le dossier avait été ajourné afin de permettre au plaignant, Samou Seidou Adambi, de s’acquitter d’une consignation de 300.000 francs CFA avant le 21 octobre, condition indispensable à la poursuite du procès.

Avec ce nouveau report, le dossier continue de s’enliser dans les délais judiciaires, laissant en suspens un contentieux qui oppose deux figures bien connues de la scène politique béninoise et tous les deux membres du parti Bloc Républicain.