Deux frappes dans le sud de Gaza, Israël et le Hamas s’accusent d’avoir rompu le cessez-le-feu

En Brève

Des médias israéliens ont rapporté dimanche que l’armée israélienne a lancé une attaque dans la bande de Gaza, au moment où Israël et le Hamas s’accusent mutuellement d’avoir rompu le cessez-le-feu. Selon un témoin et des médias, deux frappes aériennes ont visé Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, une zone où, d’après un responsable militaire israélien, le mouvement islamiste Hamas aurait pris pour cible des soldats. Ce même responsable a affirmé que des membres du Hamas avaient mené « multiples attaques » au-delà de la zone tampon, notamment au moyen d’une grenade et de tirs de sniper, qualifiant ces actions de « violation flagrante » de l’accord de cessez-le-feu. Izzat Al Risheq, un haut responsable du Hamas, a pour sa part assuré que le groupe restait attaché au cessez-le-feu, accusant Israël d’en avoir violé les termes à plusieurs reprises.

