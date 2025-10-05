Des dizaines de milliers de Marocains manifestent contre les «massacres» des Palestiniens à Gaza

En Brève

Des dizaines de milliers de Marocains ont participé dimanche 5 octobre à une manifestation pro-palestinienne à Rabat, dénonçant les « massacres » à Gaza et la normalisation des relations Maroc-Israël, près de deux ans après le début du conflit. La foule a emprunté l’une des principales artères du centre-ville en scandant « Ouvrez les passages et arrêtez les massacres », « Gaza, pardonne-nous » et « les Marocains sont avec la Palestine ». De nombreux manifestants portaient des keffiehs et brandissaient des drapeaux palestiniens et marocains, tandis que d’autres arboraient des pancartes appelant à « sauver les enfants » ou à « arrêter d’affamer Gaza ». L’appel à descendre dans la rue avait été lancé par plusieurs organisations, dont une coalition regroupant des islamistes et des partis de gauche.

