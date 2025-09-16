PAR PAYS
« Dernière chance » pour l’opposition: Alain Adihou exhorte Boni Yayi à un choix stratégique pour 2026

Politique
Par Edouard Djogbénou
Mis à jour:
1 min.
« Ne vous inquiétez pas, LD est prêt à gouverner le pays », Boni Yayi
. .

Dans une récente déclaration diffusée sur TVC, l’ancien ministre Alain Adihou adresse un avertissement sans équivoque à l’opposition béninoise, et plus précisément à Boni Yayi, leader du parti Les Démocrates.

Selon lui, les erreurs des scrutins passés ne sont pas à répéter: l’enjeu de l’élection présidentielle de 2026 sera décisif pour l’opposition comme pour la démocratie béninoise.

Alain Adihou n’a pas mâché ses mots: « En 2016, le candidat de Boni Yayi a échoué. En 2021, ceux retenus n’ont même pas franchi l’étape du parrainage », a-t-il rappelé, soulignant que ces défaites sont le résultat de choix mal évalués. Ces ratés illustrent selon lui des faiblesses dans l’approche stratégique de l’opposition.

L’ancien membre des Forces cauris pour un Bénin émergent (FCBE) appelle Boni Yayi à sortir des logiques d’affectif ou de fidélité personnelle dans la désignation du duo présidentiel. Il exhorte à désigner « un candidat de grand calibre, capable d’affronter valablement le candidat déjà connu de la majorité présidentielle et d’incarner les intérêts du peuple ».

L’acteur politique évoque la nécessité d’un rassemblement authentique de toute l’opposition. Ce rassemblement, selon Adihou, ne passera pas uniquement par le profil sociologique du candidat: jeunesse, genre, appartenance mais par la compétence, la stature politique, et la capacité à fédérer.

Une alerte sur le risque d’effacement dès le premier tour

L’ancien ministre met en garde: sans un choix fort, l’opposition pourrait se retrouver marginalisée dès le premier tour. La majorité présidentielle, déjà en ordre de marche, pourrait capitaliser sur la division ou les candidatures mal calibrées pour verrouiller l’élection.

Cette mise en garde révèle une fracture possible au sein de l’opposition: entre ceux qui privilégient le charisme, l’ancienneté ou le sentiment d’appartenance, et ceux qui revendiquent une approche pragmatique, orientée vers les résultats.

