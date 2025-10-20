«Depuis que je suis venue aux USA, ce ne sont que des malheurs», la tiktokeuse maman Dilara appelle à l’aide

Dans une vidéo bouleversante publiée sur TikTok, la créatrice de contenu béninoise Jessica Ahodjèmé, connue sous le nom de Maman Dilara, a confié sa détresse face à une série d’épreuves vécues depuis son arrivée aux États-Unis. Elle évoque une trahison, des ennuis judiciaires et son désir de retourner en Afrique pour recommencer.

LA SUITE APRÈS CETTE PUBLICITÉ

« Les amis, j’essaie de faire cette vidéo sans pleurer », débute Maman Dilara, la voix tremblante. L’influenceuse béninoise, visiblement émue, raconte les difficultés qu’elle affronte depuis qu’elle s’est installée aux États-Unis. Selon ses propos, le rêve américain s’est transformé en cauchemar. « C’est vrai que c’est un bon pays, un pays d’opportunités comme on dit. Mais ça n’a pas été une opportunité pour moi. Ça a été des malheurs sur des malheurs, des pleurs sur des pleurs. », a-t-elle affirmé en larmes.

Une détresse profonde et un retour envisagé

La tiktokeuse affirme avoir tout perdu à cause de la confiance accordée à une personne proche. « J’ai tout gâché à cause de la confiance que j’ai à quelqu’un. Et la personne a réussi ce qu’il a fait de moi », confie-t-elle, avant de préciser que cette personne aurait diffusé une vidéo compromettante d’elle. « Si vous voyez la vidéo, c’est ridicule. Je n’étais même pas habillée. », a-t-elle déploré.

Aujourd’hui, Maman Dilara dit faire face à des ennuis judiciaires dont elle se dit innocente. « J’ai un problème avec la justice alors que je n’avais rien fait. C’est moi qui ai tout subi. Je n’ai rien dit», explique-t-elle, en larmes.

Elle ajoute que son seul souhait est de retrouver la paix auprès de ses enfants. « Mes enfants sont tout ce que j’ai dans ma vie. Et puis, je suis venue ici à cause d’eux. », peut-on entendre. La tiktokeuse a également exprimé sa douleur face à la trahison subie. « Tu as réussi à briser mon cœur, à briser le cœur de Dilara et Merveille, à briser le cœur de mon État actuel. », -at-elle ajouté.