Depú sur penalty, Young Africans 1-0 JS Kabylie en Ligue des champions CAF

Un penalty accordé aux Tanzaniens a changé la physionomie de la rencontre peu avant la pause. Coupable d’une faute dans la surface kabyle, la défense adverse a offert une opportunité aux Young Africans qui n’ont pas laissé passer leur chance. À la 38e minute, Depú s’est présenté face au but et, d’un tir bien placé, a trompé le gardien qui avait choisi le mauvais côté.

La réussite de l’attaquant transforme le tableau d’affichage : Young Africans mène désormais 1-0 alors que l’heure de la mi-temps approche. Cette réalisation intervient au pire moment pour la JS Kabylie, qui voit son entame de seconde partie de première période devenir plus délicate.

Obligée de réagir pour éviter de rentrer au vestiaire menacée, la formation algérienne devra resserrer ses lignes et chercher des solutions offensives rapidement si elle veut renverser la situation dans cette phase de la Ligue des champions de la CAF.