Démocratie en Afrique : ce n’est pas un rejet, c’est une confiscation

Depuis quelques années, avec l’émergence de régimes militaires, un discours gagne du terrain sur les réseaux sociaux comme dans certains cercles politiques et académiques : la démocratie échouerait en Afrique parce qu’elle serait étrangère aux traditions politiques et aux structures sociales du continent. Ce récit est souvent mobilisé pour justifier le recul démocratique et, dans certains cas, la réhabilitation de régimes autoritaires. Cette analyse est profondément erronée.

Ce que l’Afrique connaît aujourd’hui n’est pas un rejet de la démocratie par ses peuples. Il s’agit de la captation systématique et de l’érosion des institutions démocratiques par des élites politiques. Mal diagnostiquer cette crise revient à légitimer les dynamiques mêmes qui minent la stabilité, la gouvernance et le développement durable sur le continent.

Les données disponibles, notamment celles produites par Freedom House et The Economist Intelligence Unit, confirment une réalité souvent ignorée : malgré les déceptions, les populations africaines restent attachées aux principes démocratiques. Partout, les citoyens aspirent à la responsabilité, à la justice et à la dignité. Ces exigences ne sont ni occidentales ni exogènes : elles sont universelles.

Le problème ne réside pas dans les normes démocratiques, mais dans leur déformation. Dans de nombreux pays, un schéma familier se répète :

révisions constitutionnelles destinées à prolonger les mandats présidentiels ou à exclure des compétiteurs ;

processus électoraux dont l’issue est largement perçue comme prédéterminée ;

restrictions progressives des libertés civiles et politiques ;

affaiblissement ou instrumentalisation des institutions de contrôle ;

marginalisation ou répression de l’opposition.

Ces tendances ne traduisent pas l’échec de la démocratie. Elles en constituent la vidange de sens.

Lorsque la compétition politique est restreinte, que les contre-pouvoirs sont neutralisés et que l’alternance devient improbable sauf nomination dans au sein du camp au pouvoir validée par un processus électoral de façade avec le cautionnement direct et indirect forcé de ceux qui prétendent être des opposants, les régimes conservent les apparences de la démocratie tout en en abandonnant la substance. Il en résulte des systèmes hybrides où les rituels électoraux coexistent avec un contrôle autoritaire.

Cette dynamique a des implications géopolitiques majeures :

elle alimente la frustration populaire et fragilise la confiance dans les institutions, augmentant le risque d’instabilité, y compris de coups d’État ;

elle ouvre des espaces d’influence à des acteurs extérieurs qui privilégient des logiques stratégiques au détriment de la gouvernance démocratique ;

elle affaiblit les organisations régionales comme la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest en sapant les normes constitutionnelles qu’elles sont censées défendre.

Dans ce contexte, appeler à l’abandon de la démocratie au profit d’un « leadership fort » repose sur un diagnostic erroné. Remplacer une démocratie dévoyée par un autoritarisme assumé ne corrige pas les dysfonctionnements : cela les institutionnalise.

Pourtant, l’Afrique offre aussi des contre-exemples solides qui invalident le récit du rejet. Des pays comme le Cap-Vert, le Botswana, le Ghana ou encore l’Île Maurice figurent régulièrement parmi les démocraties les mieux classées du continent. Ils démontrent qu’un système fondé sur des élections crédibles, le respect de l’État de droit, la liberté de la presse et l’alternance politique peut non seulement fonctionner, mais s’inscrire dans la durée.

Ces trajectoires montrent que la démocratie n’est pas en crise partout – elle est sélectivement respectée. Là où les règles sont appliquées, elle produit de la stabilité, de la prévisibilité et de la légitimité politique.

La question centrale n’est donc pas de savoir si la démocratie convient à l’Afrique, mais dans quelles conditions elle est autorisée à fonctionner réellement. La réponse est politique. Là où le pouvoir est contraint par des institutions solides, où les règles sont respectées et où la reddition de comptes est effective, la démocratie est viable. Là où ces conditions font défaut, elle devient un simple instrument de contrôle.

L’histoire récente du continent renforce ce constat. Les régimes militaires ou idéologiquement centralisés ont montré leurs limites dès la fin des années 1980. Les formes contemporaines d’autoritarisme, souvent justifiées au nom de l’efficacité ou de la sécurité, reproduisent les mêmes fragilités : concentration du pouvoir, opacité et instabilité à long terme.

Pour les décideurs africains et internationaux, les implications sont claires : la priorité n’est pas de remettre en cause la démocratie, mais d’en préserver l’intégrité. Cela implique de renforcer la crédibilité des élections, de protéger les constitutions, de garantir l’indépendance de la justice et de défendre les libertés publiques. Cela suppose également d’éviter toute complaisance internationale vis-à-vis de pratiques qui affaiblissent la responsabilité démocratique.

L’Afrique ne fait pas face à une incompatibilité culturelle avec la démocratie. Elle fait face à une lutte politique pour sa définition et son contrôle.

Au final, la stabilité et la prospérité du continent ne dépendront pas de l’abandon de la démocratie, mais de sa restauration. Le défi n’est pas de réinventer le système, mais de s’assurer qu’il fonctionne comme prévu : permettre aux citoyens de contrôler pacifiquement le pouvoir et de façonner leur avenir collectif.

La liberté n’est pas une concession. Elle est un droit.

La dignité n’est pas optionnelle. Elle est fondamentale.

Et la démocratie, malgré ses imperfections, reste le système le plus fiable pour les garantir.