Delphine Wespiser révèle les effets du jeûne de trois jours sur les cellules cancéreuses

Depuis le début du Ramadan le 18 février 2026, Delphine Wespiser s’exprime publiquement sur les effets du jeûne, allant jusqu’à affirmer que des périodes de jeûne prolongé déclencheraient l’autophagie et permettraient d’éliminer « les cellules cancéreuses ». Ses déclarations, faites au cours d’émissions télévisées et reprises sur les réseaux, interviennent alors que son compagnon lutte depuis plus d’un an contre un cancer lié au papillomavirus, et suscitent un débat marqué par des réactions virulentes d’internautes et des précisions médicales publiques.

Sur les plateaux, l’animatrice a lié son témoignage personnel à une réflexion plus large sur le jeûne et la santé. Elle a rappelé les pratiques du Ramadan — abstention de nourriture et de boisson du lever au coucher du soleil — comme une école de patience et d’empathie, puis a évoqué les bienfaits supposés d’un jeûne dépassant trois jours pour la « purification » du corps.

Lors d’une émission du 20 février, Delphine Wespiser a notamment expliqué que, « après le troisième jour, le corps passe en autophagie », processus qu’elle décrit comme la destruction des cellules « qui ne sont pas bonnes, les cellules cancéreuses ». Elle a également rapporté son engagement personnel auprès de son compagnon, Roger, qui combat un « cancer de type papillomavirus » localisé au niveau de la gorge et qu’elle a accompagné pendant de longs séjours hospitaliers.

Le contexte médical et les réactions publiques

Le compagnon de Delphine Wespiser, identifié dans les médias comme Roger, est confronté depuis plus d’un an à un cancer associé au papillomavirus. Selon les témoignages de l’animatrice, elle a passé de nombreuses heures à ses côtés à l’hôpital, y a dormi et l’a soutenu durant les phases les plus difficiles. Elle a raconté qu’après un coma il avait pu l’accompagner au Mexique deux semaines plus tard pour sa convalescence.

Sur le plan médical, l’autophagie est un mécanisme cellulaire décrit par la communauté scientifique comme un processus d’élimination et de recyclage de composants intracellulaires endommagés. Certaines études explorent les effets du jeûne intermittent ou prolongé sur le métabolisme et la santé cellulaire, mais les résultats sont spécifiques aux protocoles étudiés et ne constituent pas des recommandations générales universelles.

Sur le plateau, le médecin Patrick Martini a conseillé, pour un régime, le jeûne intermittent de 16 heures et n’a pas contredit certaines observations de l’animatrice sur les effets biologiques du jeûne. Toutefois, les propos de Delphine Wespiser — selon lesquels un jeûne de plus de trois jours « mange tout ce qui est dégueu » et détruirait les cellules cancéreuses — ont déclenché de vives réactions sur les réseaux sociaux, plusieurs internautes qualifiant ces affirmations de dangereuses.

Plusieurs commentaires publiés sur X ont exprimé scepticisme et inquiétude, citant la responsabilité de diffuser de telles affirmations à la télévision. Dans le même temps, la présente couverture rappelle que l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) ne recommande pas le jeûne comme prise en charge pour les personnes atteintes d’un cancer.