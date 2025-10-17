En Brève

Décision sur la décarbonation des bateaux reportée d’un an sous pression américaine

Vendredi, les États membres de l’Organisation maritime internationale (OMI) ont reporté d’un an leur décision concernant un plan de réduction des émissions de gaz à effet de serre des navires, une issue favorable aux États‑Unis qui ont cherché ces derniers jours à en empêcher l’adoption. Le texte, approuvé en principe en avril, n’a donc pas été officiellement adopté : il visait à engager le secteur maritime, particulièrement émetteur de gaz à effet de serre, dans une trajectoire de réduction progressive des émissions dès 2028, avec pour objectif une décarbonation complète à l’horizon 2050.

