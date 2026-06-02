Décès de Sevan Barsikian, associé de Michael Goldman et cofondateur de MyMajorCompany

Sevan Barsikian, cofondateur du label participatif MyMajorCompany, est décédé à l’âge de 52 ans, une disparition qui suscite une vive émotion dans le milieu musical. Figure discrète mais influente, il est notamment associé au succès de l’artiste Grégoire et à l’essor d’un modèle de production musicale participatif lancé en 2007 qui a permis au public de financer et porter des projets artistiques.

Architecte de succès et artisan de l’ombre, Sevan Barsikian avait cofondé MyMajorCompany aux côtés de Michael Goldman et d’Anthony Marciano. Le label s’est imposé à la fin des années 2000 en donnant au public un rôle de producteur, mécanique qui a contribué à faire émerger l’album « Toi + Moi » de Grégoire, devenu un phénomène populaire et médiatique à l’époque.

Professionnels du spectacle, collaborateurs et proches saluent aujourd’hui la bienveillance et le sens du réseau de Barsikian. Plusieurs messages publiés sur les réseaux sociaux, dont des posts relayés sur Facebook, rendent compte d’un élan de tristesse et d’admiration pour cet homme dont l’activité professionnelle était étroitement liée à la découverte de talents.

Un hommage unanime des acteurs de l’industrie musicale

Parmi les premières réactions, le producteur Roberto Ciurleo a publié un message qui souligne l’attachement personnel et professionnel qu’il entretenait avec Sevan Barsikian. Dans ses propos relatés sur les réseaux, il écrit que leur relation dépassait le cadre strictement professionnel : « Avec Sévan, nous formions bien plus qu’un simple réseau professionnel, nous appartenions à une véritable famille musicale. » Ciurleo évoque également la place particulière occupée par Barsikian dans la profession, le décrivant comme « l’une des personnes les plus aimées et respectées de notre métier ».

Les hommages mettent en lumière la capacité de Barsikian à fédérer des équipes et à accompagner les artistes sur le long terme. On insiste sur son rôle de découvreur de talents et sur son approche centrée sur l’humain, éléments qui ont marqué la trajectoire de MyMajorCompany et la carrière de plusieurs artistes révélés grâce à ce modèle participatif.

La disparition touche également sa famille. Des messages évoquent son père, Alain Barsikian, connu et respecté dans certains cercles professionnels, ainsi que sa compagne et ses enfants. Plusieurs acteurs du secteur musical ont exprimé leur peine et partagé des souvenirs de collaborations et d’amitiés nouées au fil des années.

Le souvenir de Sevan Barsikian est associé aux transformations survenues dans l’industrie musicale française au cours des quinze dernières années, notamment l’appropriation par le public d’un rôle actif dans la production d’albums et la découverte d’artistes. Des publications et vidéos en ligne accompagnent les hommages, témoignant de l’impact de son action dans le paysage musical.