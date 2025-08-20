PAR PAYS
Décès de Razack Omotoyossi: la Fédération Béninoise de Football réagit

Société
Par Angèle M. ADANLE
Razack Omotoyossi
L'ancien international béninois, Razack Omotoyossi
La Fédération Béninoise de Football (FBF) a confirmé ce mardi 19 août 2025 le décès de l’ancien international béninois Razack Omotoyossi.

Dans un communiqué signé par son Secrétaire général Claude Paqui, la FBF et son Comité exécutif disent avoir appris avec « une profonde douleur » la mort de l’illustre joueur béninois Razack Omotoyossi.

« En cette circonstance douloureuse, le Président de la FBF et son Comité Exécutif présentent leurs condoléances à la famille éplorée et invitent les acteurs du football béninois à une pieuse pensée en mémoire du disparu », peut-on lire dans la note officielle.

Ancien buteur vedette de la sélection nationale, Razack Omotoyossi a marqué de son empreinte le football béninois et africain par ses performances et son engagement sur le terrain. Son nom reste associé aux grandes heures de la sélection, notamment lors des campagnes éliminatoires de la CAN et du Mondial.

La Fédération, à travers son message, invite à prier pour le repos de son âme et à se souvenir de ses contributions remarquables à l’histoire du football béninois.

