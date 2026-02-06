De Zerbi : Marseille a des joueurs forts pour défier le PSG

Roberto De Zerbi s’est présenté en conférence de presse, vendredi, à deux jours du troisième Classique de la saison opposant l’Olympique de Marseille au Paris Saint-Germain, programmé dimanche soir au Parc des Princes dans le cadre de la 21e journée de Ligue 1. Troisième du championnat, l’OM espère conserver sa place dans le haut du tableau tout en cherchant à tourner la page de son élimination en Ligue des champions et à prendre sa revanche sur le PSG, qui lui a également ravi le Trophée des Champions cette saison.

Le technicien italien a souligné que la clé pour vaincre le PSG ne résidait pas dans une méthode unique mais dans l’application des forces de son équipe et dans une attitude fière et courageuse. De Zerbi a rappelé la difficulté à définir une stratégie idéale face à Paris, tout en estimant que ses joueurs avaient déjà montré qu’ils pouvaient rivaliser lors des rencontres précédentes. Il a tenu à rappeler le statut du club parisien en Europe et a appelé ses hommes à l’humilité tout en les incitant à viser la victoire, notamment pour oublier le revers subi à Bruges.

Le coach a aussi évoqué l’apport potentiel des dernières recrues, jugeant ces renforts positifs pour le collectif marseillais.

Appréciation des nouvelles arrivée et exigences internes

Interrogé sur Abdelli, Nwaneri et Timber, De Zerbi s’est montré favorable à leur intégration. Il a exprimé son enthousiasme pour Abdelli et salué les qualités de Timber, qu’il voit comme un élément doté d’un tempérament solide et capable d’occuper plusieurs rôles sur le terrain, apportant notamment de la mobilité et de la couverture d’espace. À propos de Nwaneri, il a rappelé la jeunesse du joueur et nuancé son propos en indiquant qu’il n’était pas encore totalement acquis au groupe.

Sur la question du départ et de la relégation d’Amir Murillo, l’entraîneur a élargi le sujet en insistant sur son exigence : il veut des footballeurs qui affichent une faim de gagner constante. Selon lui, ceux qui ne démontrent pas cet état d’esprit ne seront pas titulaires. De Zerbi a également rappelé que les responsabilités et les buts marqués récemment concernent l’ensemble de l’effectif, et il s’est déclaré exigeant envers les joueurs, son staff et lui-même, alors que l’OM cherche à prendre de l’avance sur Lyon et à sécuriser sa troisième place.