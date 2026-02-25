De TF1 à Apple TV : Amir rejoint une production internationale

Amir fait son entrée sur les écrans de fiction internationale : l’artiste apparaît prochainement dans Unconditional, une série israélienne de huit épisodes qui sera diffusée en Israël sur Keshet 12 en avril puis sur Apple TV le 8 mai. Cette trajectoire marque une nouvelle étape dans la reconversion partielle du chanteur de 41 ans vers la comédie et les univers du thriller, après sa récente apparition à l’écran sur TF1.

Révélé au grand public par des tubes comme J’ai cherché et Longtemps, et auteur-interprète de succès tels que États d’amour, Carrousel, La Fête ou Sommet, Amir a bâti une carrière musicale reconnue en France. Ses réalisations sur scène et en studio lui ont également ouvert des portes vers la télévision et le divertissement audiovisuel.

Au-delà de la chanson, il a multiplié les expériences télévisuelles : candidat de The Voice : la plus belle voix en 2014 puis juré pour des formats populaires comme La France a un incroyable talent et Good Singers. Ces premiers pas sur le petit écran l’ont préparé à des rôles de fiction plus engagés.

Amir à l’affiche d’une série diffusée sur Apple TV

Le 2 février, Amir a fait une incursion sur TF1 dans la série La Belle et le boulanger, un tournage qu’il a qualifié de source de forte pression. Poursuivant son exploration de la fiction, il figure désormais au générique d’Unconditional, produit en Israël et acquis par la plateforme Apple TV pour une diffusion internationale.

Selon les informations relayées par Télé-Loisirs, la série comporte huit épisodes et sera d’abord proposée au public israélien sur la chaîne Keshet 12 avant d’arriver sur la plateforme de streaming le 8 mai. Le récit suit le personnage de Gali, une jeune femme de 23 ans en voyage à Moscou avec sa mère, Orna ; après l’arrestation de Gali pour trafic de drogue, sa mère mène un combat pour prouver son innocence et se confronte à un milieu marqué par la corruption et la violence.

Interrogé par Télé-Loisirs, Amir a précisé qu’il avait tourné « dans deux séries israéliennes » supplémentaires, des projets se situant dans les registres de l’action et du thriller et programmés pour une diffusion prochaine. Il a décrit ces expériences comme « une toute nouvelle couleur » pour sa carrière, soulignant la différence d’approche entre la musique, qu’il maîtrise en grande partie, et le jeu d’acteur, où il dépend de nombreuses autres personnes et décisions.

Sur son rapport au métier d’acteur, il a déclaré : « Évidemment que je souhaite continuer dans le chemin de la fiction », ajoutant toutefois qu’il se montrait plus exigeant dans cet exercice parce qu’il n’est « pas l’habitude de n’être que l’interprète ». Ces propos éclairent sa stratégie : poursuivre des rôles dans des séries tout en choisissant soigneusement ses engagements.