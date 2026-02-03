Davido revient sur sa défaite aux Grammy Awards et salue le soutien de sa femme Chioma

Après sa défaite aux Grammy Awards 2026, Davido a salué le soutien indéfectible de sa femme Chioma, qui l’a encouragé à rester positif malgré la déception.

Benin Web TV 2.0 est disponible Vous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction. Rejoindre Maintenant

Nommé aux Grammy Awards 2026, le chanteur nigérian Davido a partagé son émotion après sa défaite dans la catégorie Meilleure performance musicale africaine, soulignant le rôle crucial de sa femme Chioma dans ce moment difficile. Dans un message publié sur Instagram, l’artiste a reconnu avoir été profondément affecté par sa perte et avoir été tenté de ne pas assister à la soirée qui suivait la cérémonie. Mais Chioma, présente à ses côtés, l’a encouragé à rester positif.

« J’ai dit : « Bébé, écoute, on a encore perdu, n’y allons pas. » Elle a répondu : « Sois humble dans la victoire et gracieuse dans la défaite.« On est dehors. Ma complice pour la vie. Elle me soutient, une vraie pote », a confié Davido, évoquant son « partenaire à la vie à la mort ». De son côté, Chioma a réagi dans une publication séparée : « Tu sais déjà que tu es la personne idéale », réaffirmant son amour et sa confiance en lui. Le chanteur a finalement été battu par la star sud-africaine Tyla lors de la prestigieuse cérémonie dimanche dernier.



