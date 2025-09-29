Davido: « J’ai failli arrêter la musique avant ma collaboration avec Omah Lay »

La star nigériane de l’Afrobeats, Davido, a confié avoir envisagé de mettre fin à sa carrière avant le succès de With You avec Omah Lay, un titre qui lui a redonné « un nouveau souffle » après plus de dix ans sur scène.

Dans une interview devenue virale, l’artiste aux multiples distinctions a confié ne pas s’attendre à ce que ce morceau devienne l’un des plus grands tubes de son dernier album. Le succès fulgurant de la chanson a toutefois ravivé sa passion pour la scène, alors qu’il songeait à lever le pied après plus d’une décennie au sommet.

« Certains artistes ont leur chanson marquante au début ou au milieu de leur carrière. Pour ma part, après 13 ou 14 ans, je pensais déjà à tourner la page. Puis Dieu m’a béni avec ce titre, qui a redonné un nouveau souffle à mon parcours », a expliqué Davido.