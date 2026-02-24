Dave reproche aux Enfoirés : ils prennent le dernier qui a gagné la Star Ac

Les Enfoirés ont dévoilé la composition de leur troupe pour l’édition 2026 des concerts au profit des Restos du Cœur, intégrant pour la première fois des visages venus d’univers variés : la violoniste Esther Abrami, l’humoriste Jarry, les vidéastes Tibo InShape et Styleto, le duo Mcfly et Carlito ainsi que deux anciennes élèves de la Star Academy — Marine (gagnante de la promotion 2024) et Helena (demi‑finaliste en 2023). Ces représentations annuelles, destinées à collecter des fonds pour l’association de Coluche, montrent une orientation vers des recrues issues des nouvelles scènes médiatiques et du divertissement digital.

Le renouvellement de la troupe suscite à la fois enthousiasme et réactions. Le principe d’invitation des artistes aux concerts des Enfoirés est rappelé par certains concernés : la participation n’est pas une démarche spontanée des artistes, mais dépend d’une sélection des organisateurs. La présence de créateurs de contenu et de lauréats récents de télé‑crochets illustre une volonté apparente d’élargir le public et d’intégrer des profils variés, mêlant professionnels de la musique, comédiens et personnalités issues des réseaux sociaux.

Parallèlement à ces arrivées, l’absence persistante de certaines figures emblématiques est soulignée. Liane Foly, qui n’a pas participé aux concerts depuis cinq ans, a exprimé son regret et sa déception auprès de Sud Radio : « Je ne les ai pas faits parce qu’on ne m’a pas invitée ! Ça fait 5 ans que l’on ne m’invite plus, il faut demander aux gens qui organisent cet événement ». Elle a ajouté que, malgré la fraternité souvent évoquée autour du collectif, aucun artiste ne lui a manifesté de soutien pendant cette période : « Aucun artiste, jamais, ne s’est manifesté pendant ces cinq années. Pas un seul de ces camarades que j’ai eus pendant très longtemps… On parle de fraternité, ça n’existe pas, ce n’est pas vrai. Ça m’a fait énormément de chagrin d’être mise à l’écart. Pour moi, c’était une famille de cœur. »

Réactions de Zazie et Dave sur la nouvelle dynamique

La chanteuse Zazie a également formulé des réserves sur l’implication des artistes de la nouvelle génération, invitant à dépasser les frontières de genre pour participer aux concerts : elle estime que certains artistes se limitent à une vision « nombriliste » de leur répertoire et qu’il faudrait tenter l’expérience collective, même sans formation vocale commune. Selon elle, la force des Enfoirés réside dans l’expérience partagée plus que dans la technicité individuelle : « Nous-mêmes, on a des maladresses, mais c’est une expérience incroyable. On ne le fait pas pour le nombre de vues, mais parce que ça a du sens. » (entretien accordé à Diverto)

Interrogé sur RTL le samedi 21 février 2026, le chanteur Dave est revenu sur son absence des Enfoirés depuis 1997. Il a expliqué que son exclusion tient, selon lui, à un facteur générationnel et à des choix de casting : « ah on ne me l’a pas demandé, mais je pense que c’est générationnel. De ce que je comprends. C’est vrai que ce n’est pas du tout la même famille. Oui je pense parce que je ne ramène rien là‑dedans. Ils prennent le dernier qui a gagné la Star Ac, pas un chanteur qui a quatre fois vingt ans ». Il a toutefois indiqué sa disponibilité pour de futures représentations en précisant : « C’est à eux de voir, ce n’est pas payé, mais je pourrais le faire ! C’était sympa, et surtout très utile ».