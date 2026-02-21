Dave : Patrick Loiseau agacé par ses prestations télé

Dave, chanteur emblématique des années 1970, évoque son couple de plus d’un demi-siècle avec Patrick Loiseau et revient sur les séquelles persistantes d’un grave accident domestique survenu en janvier 2022 : une opération en urgence pour une hémorragie cérébrale, un coma puis une convalescence qui lui ont laissé une agueusie et une anosmie permanentes.

Figure publique depuis les années 70, Dave a été parmi les premiers artistes de sa génération à assumer publiquement sa bisexualité. À une époque où les choix de vie étaient scrutés, il raconte avoir envisagé de devenir pasteur avant d’être déconseillé par son entourage, compte tenu de ses attirances. Ce chemin de vie a contribué à la rencontre et à la construction d’une relation durable avec Patrick Loiseau, parolier et compagnon.

Liés depuis 1971, Dave et Patrick ont d’abord vécu sous PACS puis se sont mariés en 2019, un mariage qui, selon leurs confidences, a été encouragé par leur ami Marc‑Olivier Fogiel. À l’approche de ses 82 ans, l’interprète de titres comme Vanina et Du côté de chez Swann conserve une présence médiatique et partage régulièrement avec le public des éléments de sa vie personnelle, notamment au cours d’interviews et d’émissions comme On refait la télé sur RTL.

« Tu étais à chier ! »

Sur le plateau d’On refait la télé, Dave a évoqué la relation complice et parfois taquine qui le lie à Patrick. Le couple se connaît « par cœur », dit-il, et les petites remarques quotidiennes font partie de leur quotidien. Dave admet exaspérer régulièrement son mari, notamment après ses prestations télévisées. Selon ses propos, après certaines émissions, les compliments affluent de la part des équipiers et des amis tandis que Patrick, avec franchise et humour, lui lance: « Tu étais à chier, t’as encore fait le mariole ». Cette familiarité illustre la manière dont les deux hommes cultivent leur intimité publique sans se départir d’une autodérision mutuelle.

L’histoire d’amour de Dave et Patrick s’inscrit sur plusieurs décennies et se mêle aux périodes de succès et aux épreuves de santé du chanteur. Le 25 janvier 2022, Dave a été victime d’une lourde chute dans un escalier qui a entraîné une hémorragie cérébrale. Transporté en urgence, il a été opéré et plongé dans le coma. Les équipes médicales ont réalisé l’intervention et le chanteur est ensuite sorti de l’hôpital pour entamer une convalescence.

Si l’intervention a permis sa sortie et la poursuite de sa vie, elle a laissé des séquelles sensorielles durables. Dave souffre depuis de la perte du goût et de l’odorat : une agueusie et une anosmie permanentes, symptômes que le chanteur compare aux atteintes parfois observées lors d’infections virales récentes.