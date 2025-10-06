Darfour : la CPI condamne Ali Kosheib, chef de milice soudanais, pour crimes contre l’humanité

En Brève

La Cour pénale internationale (CPI) a, le 6 octobre 2025, reconnu coupable Ali Mohamed Ali Abd‑Al‑Rahman, alias Ali Kosheib, chef de milice soudanais, de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité commis au Darfour durant la guerre civile entre 2003 et 2004. Le tribunal a retenu contre lui de multiples infractions, notamment viol, meurtre et torture, perpétrées dans la région du Darfour. La juge Joanna Korner a précisé que la sentence sera prononcée à une date ultérieure.

