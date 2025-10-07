Dans Le Parisien, Elisabeth Borne envisage une suspension de la réforme des retraites

En Brève

La ministre démissionnaire de l’Éducation et ancienne Première ministre Élisabeth Borne a déclaré mardi, dans une interview au Parisien, être ouverte à une « suspension » de la réforme des retraites qu’elle avait fait adopter en 2023. « Si c’est la condition de la stabilité du pays, on doit examiner les modalités et les conséquences concrètes d’une suspension jusqu’au débat qui devra se tenir lors de la prochaine élection présidentielle », a-t-elle expliqué, estimant que, « dans le contexte actuel, pour avancer, il faut savoir écouter et bouger » et préconisant ce geste en direction de la gauche. À propos de la réforme — qui porte progressivement l’âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans et a déclenché des manifestations massives — elle a ajouté : « Je pense qu’on ne doit pas faire de cette réforme des retraites un totem ». Le patron du PS Olivier Faure, attendu mercredi matin à Matignon, a qualifié sur France 2 ce positionnement de « réveil tardif, mais […] positif » et souhaité que « nous puissions maintenant porter des débats à l’Assemblée ». Sophie Binet, secrétaire générale de la CGT, a estimé dans une déclaration écrite adressée à l’AFP que « même Élisabeth Borne qui avait porté cette réforme ouvre aujourd’hui la voie à une suspension » et y voit « un aveu : la réforme des retraites est un échec ».

