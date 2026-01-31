Daniel Riolo relaxé face à Didier Deschamps

Didier Deschamps a obtenu gain de cause partiel au tribunal correctionnel de Paris : la plainte qu’il avait déposée contre le journaliste sportif Daniel Riolo a abouti à une décision rendue vendredi 30 janvier 2026, qui a finalement relaxé Riolo et condamné le sélectionneur des Bleus à payer 254 euros de frais de procédure.

La plainte de Didier Deschamps, représenté par Me Isabelle Wekstein, faisait suite à des propos tenus par Daniel Riolo sur les réseaux sociaux et dans les médias. Dans le communiqué de l’avocate, repris publiquement, il était indiqué que si M. Deschamps n’a « aucun problème avec la critique, même acerbe », les termes employés par M. Riolo — le qualifiant notamment de « manipulateur » et de « menteur » — constituaient selon elle des « propos insupportables » et témoignaient d’un « acharnement permanent ». Le communiqué rappelait par ailleurs que Didier Deschamps est champion du monde 1998 et occupe la fonction de sélectionneur de l’équipe de France.

Les échanges à l’origine du litige remontent à plusieurs interventions médiatiques de Daniel Riolo. Sur un plateau, le journaliste avait affirmé que Didier Deschamps éprouvait de la jalousie à l’égard de Zinedine Zidane et n’aurait pas souhaité voir ce dernier lui « prendre sa place ». Il avait également reproché au sélectionneur d’être resté discret dans l’affaire relative à Noël Le Graët et remis en question la version officielle du départ de Karim Benzema au début de la Coupe du Monde au Qatar. Sur le plateau de C à vous, Riolo avait déclaré : « Il est coincé, il est éclaboussé parce que depuis le début, il est main dans la main avec Noël Le Graët ». Interrogé ensuite sur RMC, au micro de l’After Foot, Riolo a indiqué qu’il avait « pris acte de la dépêche AFP » annonçant la plainte et précisé : « S’il y a une suite devant la justice, et bien, nous laisserons la justice faire son travail et nous préparerons tout ça ».

Le procès et les réactions

Le procès s’est tenu le vendredi 30 janvier 2026 devant la 17e chambre du tribunal correctionnel de Paris. À l’issue de l’audience, les juges ont rendu un verdict en faveur de Daniel Riolo ; Didier Deschamps a été condamné à verser 254 euros au titre des frais de procédure. Le montant correspond à la somme allouée pour couvrir les frais engagés dans le cadre de la procédure judiciaire.

Le verdict a été commenté dans les médias audiovisuels. Lors de l’émission Tout beau, tout neuf, diffusée en l’absence de l’animateur Cyril Hanouna, plusieurs chroniqueurs ont pris la parole pour réagir au jugement. Interrogée par Shana Lousteau, la chroniqueuse Géraldine Maillet a exprimé son soutien à Daniel Riolo : « À titre personnel et intime. Évidemment je suis très très heureuse pour Daniel. Parce que je considère que c’est le meilleur journaliste de foot de France. Et qu’il est toujours d’une honnêteté intellectuelle absolue et d’une grande probité. » Dans le même échange, Géraldine Maillet a ajouté : « Peut-être que Didier Deschamps va faire appel de cette décision. Ça, on ne le sait pas. Il a quand même un petit délai pour le faire. Donc on respecte quand même la procédure ».