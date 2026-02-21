D1 Togo : reprise de la seconde phase du championnat de football

La première division togolaise a repris ses droits ce samedi après une trêve de trois semaines, lançant les clubs de l’élite dans la dernière ligne droite de la saison.

Seule une rencontre a été au programme ce jour : Étoile Filante de Lomé a pris le dessus sur l’AS OTR sur le plus petit des écarts (1-0), dans un match disputé à Lomé. Le but décisif est survenu contre le camp d’AS OTR, l’action étant signée involontairement par Kossi Iréné Dzoka.

La Fédération togolaise de football a rapidement publié le score sur ses réseaux sociaux, officialisant ce succès qui relance quelque peu l’intérêt local à l’entame de la phase retour.

Le calendrier reprend et les enjeux montent

Le reste de la 14e journée se déroulera dimanche avec plusieurs affiches importantes. En tête du championnat à l’issue de la phase aller, l’ASCK se déplace pour défier Dyto, actuellement classé septième, dans un duel aux enjeux clairs pour la course au titre.

Par ailleurs, l’ASKO de Kara, récemment séparé de son entraîneur, effectuera un déplacement à Kpalimé pour y affronter Gomido, dans un contexte sportif et institutionnel agité pour le club karalais.

Entre la lutte pour le sacre et la bataille pour le maintien, cette seconde partie de saison promet d’être disputée et intense, chaque rencontre pouvant peser lourd sur le classement final.