Cyril Schreiner : son chien Albert kidnappé chez lui

Jeudi 29 janvier 2026, le vidéaste et influenceur Cyril Schreiner a annoncé sur ses réseaux sociaux l’enlèvement de son chien Albert, enlevé dans la nuit par deux hommes cagoulés qui se sont introduits dans sa propriété, selon les images publiées par l’intéressé.

Les premières vidéos diffusées montrent deux individus rôdant autour de la maison peu avant le passage à l’acte. D’après les éléments partagés par Cyril Schreiner, l’opération s’est déroulée entre 22h et 23h : les malfaiteurs sont entrés dans le jardin et ont emporté Albert tandis que l’influenceur et son entourage n’ont pas pu intervenir immédiatement.

Sur ses comptes, le vidéaste a expliqué qu’il n’avait plus de nouvelles du chien et a publié les images de sa vidéosurveillance. Il affirme également que les auteurs n’ont formulé aucune demande depuis l’enlèvement.

Un chien connu sur les réseaux, un traitement vital oublié sur place

Cyril Schreiner décrit les ravisseurs comme des personnes cagoulées et insiste sur le caractère ciblé de l’acte : selon lui, il s’agit de gens qui le suivent sur les réseaux sociaux. L’influenceur habite dans une maison située en lisière de forêt et explique que les deux individus ont pu attendre le bon moment pour agir, profitant du jardin pour s’approcher des animaux.

La victime animale, nommée Albert, occupe une place médiatique importante dans la communauté en ligne de Cyril Schreiner. Les ravisseurs ont laissé sur place le traitement quotidien dont le chien dépend, information rendue publique par le vidéaste lui‑même : selon ses déclarations, Albert souffre d’une pathologie sérieuse et suit un traitement vital journalier.

Le soir de l’enlèvement, Cyril Schreiner dit ne pas avoir vu les auteurs mais avoir constaté leur présence grâce aux images et aux cris de son entourage. « Christine s’est mise à hurler, ce qu’elle ne fait jamais », a‑t‑il rapporté, avant d’ajouter qu’en sortant, Albert n’était plus là.

Face à ce qu’il qualifie d’attaque préparée, le vidéaste a diffusé les séquences brutes sur Snapchat et a relayé l’appel à l’aide sur d’autres plateformes pour tenter de rassembler des indices. Il a publié une demande directe à sa communauté en ligne, affirmant croire que les auteurs font partie de ses abonnés.

Sur Instagram, Cyril Schreiner a également partagé son message de détresse : « Je suis désolé.. je vais tout donner… svp aidez moi à les retrouver ». Les images et déclarations publiées constituent, selon lui, les principaux éléments disponibles à ce stade.