Cyprien : son amitié avec le YouTubeur Valentin dévoilée sur le plateau des 12 coups de midi

Cyprien, candidat star des 12 coups de midi sur TF1, a reçu le 18 février 2026 la visite du youtubeur Valentin sur le plateau, révélant publiquement une amitié née par hasard. Depuis sa première participation le 19 septembre 2025 et l’élimination d’Émilien, Cyprien enchaîne les victoires : pour sa 152e émission il a porté sa cagnotte à 643 538 euros, tout en poursuivant ses études de musicologie.

Au-delà des chiffres, cette présence a permis d’exposer le lien entre télévision et création de contenu en ligne : Valentin, connu pour la chaîne humoristique Le Monde à l’envers, suivie par plusieurs millions d’internautes, est venu soutenir son ami et participer à l’ambiance du plateau. Le rapprochement entre un candidat de jeu télévisé et une figure du web illustre la porosité croissante entre les deux médias.

Cyprien a raconté en direct la genèse de cette relation, revenant sur une rencontre fortuite dans la rue. Le moment, simple et spontané, s’est ensuite transformé en une amitié régulièrement entretenue, qui a abouti à la venue de Valentin sur le plateau de Jean‑Luc Reichmann.

Une amitié née par hasard entre Cyprien et Valentin

Dans l’émission du 18 février, Cyprien a décrit le premier contact avec Valentin : les deux hommes se seraient reconnus mutuellement lors d’un croisement fortuit. Le candidat a cité ses mots exacts : « Il m’a dit ‘Attends, c’est toi Cyprien ?’ et moi je lui ai dit ‘Attends, c’est toi Valentin ?!' », rappelant la surprise partagée qui a déclenché leur échange.

Cyprien a également évoqué, dans un ton léger, la date manquée de la Saint‑Valentin : « On a raté la Saint‑Valentin, mais Valentin vient quand même », phrase qui a introduit la présence sur le plateau et mis en lumière une complicité évidente entre les deux protagonistes.

Durant l’émission, Valentin n’est pas resté en simple spectateur : il a régulièrement interagi avec l’animateur et le public, allant jusqu’à imiter Jean‑Luc Reichmann, prestation qui a déclenché les rires dans le studio. Ces interventions ont contribué à une atmosphère détendue et complice lors de l’enregistrement.

Sur le plan des performances, Cyprien a confirmé sa domination du jeu en repoussant une nouvelle fois ses concurrents et en enrichissant sa cagnotte, désormais estimée à 643 538 euros au 18 février 2026. Le candidat a déjà réalisé des exploits marquants, dont la découverte d’une étoile mystérieuse sans indice.

Le parcours de Cyprien se déroule en parallèle de ses études : il poursuit une formation en musicologie tout en participant aux tournages des 12 coups de midi, et nourrit l’objectif évoqué publiquement de dépasser le record détenu par Émilien.