Cybercriminalité: un jeune homme de 22 ans interpellé à Djidja

Le commissariat de l’arrondissement de Mougnon a frappé un grand coup dans la lutte contre la cybercriminalité.

Le Mercredi 3 septembre 2025, les agents ont procédé à l’arrestation d’un jeune homme de 22 ans, vitrier de profession, résidant à Mougnon-Houéli. L’opération, conduite avec discrétion, a été rendue possible grâce à des renseignements fiables et une filature méticuleuse.

Selon Africaho, la perquisition effectuée à son domicile a permis de mettre la main sur son arsenal de travail. Ont été saisis: deux téléphones Android, un téléphone à touches, cent vingt-quatre (124) cartes SIM dont 69 de l’opérateur MTN et 55 de Moov, un routeur Wi-Fi Moov, ainsi qu’une somme de cent soixante-dix mille (170 000) francs CFA.

Pour la Police républicaine, cet arsenal constitue de sérieux indices d’une activité criminelle organisée, exploitant les technologies numériques à des fins illicites.

Le suspect a été transféré à la Direction de lutte contre la cybercriminalité pour les besoins de l’enquête. Les objets saisis seront minutieusement analysés afin de déterminer l’étendue des faits, identifier d’éventuels complices et retrouver d’éventuelles victimes.

Cette opération illustre la détermination des forces de sécurité à traquer sans relâche les acteurs de la cybercriminalité, un fléau qui ne cesse de prendre de l’ampleur avec la montée en puissance des outils numériques.