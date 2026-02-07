Cuba : mesures d’urgence dans l’éducation, le travail et les transports pour la crise énergétique

Le pouvoir cubain a dévoilé vendredi un ensemble de mesures d’urgence ciblant les secteurs de l’éducation, de l’emploi et des transports afin de répondre à la grave pénurie énergétique que traverse l’île, aggravée selon La Havane par la pression exercée par les États-Unis.

Intervenant sur la chaîne publique, le vice‑Premier ministre Oscar Pérez‑Oliva Fraga a expliqué que ces contraintes externes obligent le gouvernement à prendre des décisions immédiates. Il a insisté sur la nécessité de préserver la vie collective et le fonctionnement des services essentiels, tout en affirmant que ces choix ne signifient pas un renoncement au développement du pays.

Les autorités présentent ce train de mesures comme des réponses temporaires destinées à maintenir les activités prioritaires et à réduire l’impact des coupures d’énergie sur la population. Selon les responsables, il s’agit notamment de réorienter des ressources, d’adapter les calendriers et d’assurer la continuité des services éducatifs, professionnels et de transport dans la mesure du possible.

La communication officielle met en avant une logique de sauvegarde : garantir l’approvisionnement des besoins fondamentaux et la mobilité nécessaire pour la vie quotidienne, tout en tentant de limiter les répercussions sociales et économiques qu’engendrent les difficultés énergétiques liées, selon le gouvernement cubain, aux mesures de pression extérieures.

