Cuba : l’est du pays plongé dans le noir après une panne du réseau électrique

Dans la soirée du mercredi 4 février 2026, une vaste coupure d’électricité a privé d’éclairage l’Est de Cuba, affectant notamment Santiago de Cuba, deuxième agglomération du pays, selon des communiqués diffusés par la compagnie nationale d’électricité et les médias d’État.

L’entreprise publique Unión Eléctrica de Cuba (UNE) a fait savoir que plusieurs provinces de la région orientale se retrouvent sans courant : Holguín, Granma, Santiago de Cuba et Guantánamo figurent parmi les zones touchées par la panne.

La chaîne publique Canal Caribe a précisé via ses comptes sur les réseaux sociaux qu’un incident survenu à 20h54 au niveau de la sous-station 220 kV de Holguín serait à l’origine du dysfonctionnement, provoquant la coupure générale du réseau dans la partie orientale du pays.

Origine présumée et impacts possibles

La défaillance signalée sur l’infrastructure haute tension compromet l’alimentation de plusieurs provinces qui dépendent de cette artère pour la distribution d’énergie. Une interruption de cette ampleur peut rapidement perturber les services hospitaliers, les installations publiques, le ravitaillement en eau et les communications locales, même si les autorités n’ont pas encore détaillé l’étendue précise des conséquences.

Les habitants des zones concernées ont été confrontés à l’arrêt des éclairages publics et des commerces en soirée, tandis que les autorités et les entreprises d’énergie sont attendues sur le terrain pour évaluer les causes et lancer les réparations. Pour l’heure, aucune estimation précise du délai de rétablissement n’a été communiquée.