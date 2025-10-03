Cuba : José Daniel Ferrer, dissident emprisonné, accepte l’exil

En Brève

L’opposant historique cubain José Daniel Ferrer, emprisonné dans l’est de l’île, a annoncé vendredi dans une lettre datée du 10 septembre qu’il avait accepté de partir en exil « face aux actions constantes de la police politique pour que nous quittions Cuba », message lu au téléphone à l’AFP par son épouse, Nelva Ortega, depuis Santiago de Cuba, où réside sa famille. Agé de 55 ans, Ferrer est un dissident de longue date et défenseur de la lutte pacifique pour un changement démocratique à Cuba ; il avait été remis en liberté en janvier dans le cadre d’un accord négocié avec le Vatican sous la présidence de Joe Biden, avant d’être de nouveau emprisonné en avril.