Atlético de Madrid: Julián Álvarez absent de l’entraînement pour indisposition

L'attaquant argentin n'a pas participé à la séance collective du 26 août 2026, officiellement pour indisposition, alors que sa situation reste tendue après les sifflets reçus contre Villarreal.

Julián Álvarez n’a pas pris part à l’entraînement collectif de l’Atlético de Madrid mercredi 26 août 2026. Le club a attribué cette absence à une indisposition, deux jours après le nul 2-2 contre Villarreal qui avait déjà ravivé les tensions autour de l’attaquant argentin.

Au Metropolitano, une partie du public l’avait sifflé dimanche 24 août, dans un contexte alourdi par les débats persistants sur son avenir. L’attaquant de 26 ans sortait pourtant d’un retour progressif dans le groupe madrilène.

Le 22 août, Diego Simeone avait assuré que son joueur serait convoqué pour affronter Villarreal après une amélioration de sa condition physique. Depuis juin, Julián Álvarez a publiquement fait part de son souhait de quitter l’Atlético, tandis que le club répète qu’il ne compte pas le vendre et renvoie à sa clause de 500 millions d’euros.

Le dossier avait déjà pris une tournure concrète au début de l’été. Le 9 juin 2026, l’Atlético de Madrid a rejeté une offre officielle de 150 millions d’euros transmise par le Real Madrid pour l’international argentin.