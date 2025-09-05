PAR PAYS
Crise humanitaire à Koro : des milliers de réfugiés burkinabè arrivent au Mali

Société
Par Kevin Aka
Mis à jour:
1 min.
Rubrique société
Ph: BWT
Face à l’escalade des violences au Burkina Faso, des milliers de personnes fuient vers le centre du Mali, selon le site d’information LSI-Africa.

À Koro, plus de 12 000 réfugiés sont arrivés en quelques jours, saturant les capacités d’accueil. Le HCR met en garde contre un risque de crise humanitaire majeure, aggravé par des coupes budgétaires.

Depuis le 5 août, le flux de réfugiés burkinabè est continu. Entre le 7 et le 15 août, les arrivées sont passées de 1 733 à près de 12 000, soit en moyenne 1 500 par jour. Ces nouveaux arrivants s’ajoutent aux 83 400 réfugiés déjà recensés, pour une population locale estimée à 100 400 habitants, mettant à rude épreuve les ressources et infrastructures.

La majorité des réfugiés sont des femmes, des enfants et des personnes âgées, contraints de fuir précipitamment dans des conditions précaires. Ils ont un besoin urgent d’abris, de nourriture, d’eau potable et d’un soutien psychosocial.

En août, le HCR a distribué des kits non alimentaires à près de 1 500 ménages. Mais l’organisation alerte sur sa situation budgétaire critique : sans aide urgente, « des milliers de vies, surtout celles des femmes et des enfants, risquent de sombrer dans une détresse encore plus profonde ».

