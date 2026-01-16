La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) a requis la relaxe au bénéfice du doute en faveur de l’influenceur connu sous le pseudonyme de Flapacha.

Le jeune homme avait été placé en détention après la diffusion sur les réseaux sociaux d’une vidéo dans laquelle il prétendait avoir été kidnappé. Cette publication avait rapidement suscité l’émoi et mobilisé les autorités, conduisant à son interpellation et à sa mise en examen pour trouble à l’ordre public et diffusion de fausses informations.

Devant les juges de la CRIET, l’accusation avait soutenu que la mise en scène de l’enlèvement avait entraîné une mobilisation inutile des services de sécurité et semé la panique parmi la population, ce qui constitue une infraction réprimée par la loi.

Après examen des éléments du dossier, le ministère public a estimé que les preuves rassemblées ne suffisaient pas à établir la culpabilité du prévenu au‑delà de tout doute raisonnable. En conséquence, il a demandé à la Cour de prononcer la relaxe du jeune tiktokeur, invoquant le bénéfice du doute, une disposition qui intervient lorsqu’il est impossible d’établir clairement la matérialité ou l’intention pénale des faits reprochés.

Après les réquisitions du ministère public de la Cour spéciale, la décision de la cour spéciale est attendue.